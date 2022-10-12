Массовое отравление в Кентау: заведено уголовное дело

Фото: МВД РК

Полиция Кентау расследует уголовное дело по факту массового отравления в одном из городских кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов" возбуждено после поступления информации о массовом отравлении из отдела санитарно-эпидемиологического контроля.

Проводится всесторонняя проверка и опрос сотрудников кафе и очевидцев происшествия. Сотрудники лаборатории Управления санитарно-эпидемиологического контроля проводят необходимые экспертизы. Все блюда кафе были изъяты и направлены на исследование.

"Некоторые работники указанного заведения не имели медицинской книжки. В настоящее время в больницах Кентау и Туркестана находятся 98 местных жителей, а 70 человек получают лечение дома", - сообщили в МВД.

Сообщалось, что за два месяца в данном заведении отравились 168 человек. А в минувшие выходные больные стали массово поступать в стационары. Санэпидемиологи и полиция сразу провели внеплановую проверку, после которой заведение закрыли. Выяснилось, что у кафе отсутствует разрешение на деятельность, а персонал не имеет санкнижек. Нет и документов о безопасности продуктов. Известно, что в августе в том же кафе уже было массовое отравление. Тогда руководству выписали штраф на 700 тысяч.