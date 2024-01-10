Массовое отравление хлором произошло в многоэтажке в Актобе

Жильцы многоэтажки в микрорайоне Алтын Орда в Актобе отравились хлором. Дезинфицирующим веществом обработали подвал, ядовитые пары стали подниматься в квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Некоторым стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь.

"Управляющая компания ЖК "Баян-Сулу" обрабатывала. Никого не предупредили. Вчера двоих на скорой увезли, сегодня ещё скорая приезжала к соседям. Получается, застройщик самовольно использовал хлор. Хотя они ведь должны были это по согласованию с сотрудникам департамента СЭН делать. А они сами посыпали его по всему подвалу. Из-за этого люди пострадали. Это же групповое отравление", - сказал житель города Руслан Кушенов.

"До сих пор в доме хлоркой воняет. Вчера голова болела, животы у всех болели, до сих пор болеем. Вчера подвал обрабатывали, а ночью людям плохо стало", - сообщила Клара Ажниязова.

Врачи предупреждают – хлор, хоть и весьма популярное, но небезопасное средство для дезинфекции. И пользоваться им нужно очень осторожно.

Как оказалось, в подвале накануне откачивали канализацию. Чтобы устранить неприятный запах, помещение обработали хлором. Дезинфекцию проводили представители строительной компании, у которых дом находится на гарантии.

"Канализация забилась, грязная вода залила подвалы. Мы два дня её откачивали. Но вонь осталась, поэтому около пяти килограммов хлора посыпали. Жители стали жаловаться на запах. Ночью мы весь хлор убрали. Сегодня посыпали в подвале песок и опилки. Сейчас проводим уборку. СЭС мы не предупреждали, сами все хлором обрабатывали", - сообщил представитель строительной компании Алибек Кенжебаев.

Жильцы же уверены, что ЧП можно было избежать, если бы в доме работала вентиляционная вытяжка. По этому поводу люди не раз обращались к властям. А после кошмарной ночи записались на приём к акиму города. Они надеются, что смогут доказать свою правоту и привлечь застройщика к ответственности.