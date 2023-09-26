Массовое отравление детей: глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
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Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в правительстве прокомментировала состояние детей, отравившихся в Центре оказания специальных социальных услуг в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz. По её словам, проверка в медучреждении ещё не завершена.
"На лечении находятся пятеро детей. По основному диагнозу – отравлению токсическим веществом дети выздоровели. Дети находятся в реабилитационном отделении. В течение 21 дня они будут получать реабилитацию", - сказала Ажар Гиният.
Комментируя причины отравления детей, министр отметила, что следственные органы, в том числе, прокуратура ещё проводит проверку.
"Проверка ещё не закончена. Поэтому о результатах ещё не сообщили", - сказала министр.
Также министр сообщила, что отстранённые от работы сотрудники медцентра уже приступили к работе. Во время следствия их вызвали на допрос, поэтому их отстранили на время.
Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились 13 воспитанников. Двое из них погибли.
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