Массовое ДТП с тремя автобусами произошло в Алматы

Сразу три автобуса столкнулись в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Пострадавшим в ДТП оказали медицинскую помощь.

В городском департаменте полиции сообщили, что ДТП произошло по проспекту Райымбека в районе девяти утра. Водитель 54-го автобуса столкнулся с ехавшим впереди 133-им автобусом, а также с легковой машиной марки "Нексиа".

"Тем временем, 133-й автобус по инерции столкнулся с автобусом 88-го маршрута, что следовал попутно. Три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам. Факт ДТП расследуется сотрудниками Управления полиции Медеуского района", - прокомментировали случай в пресс-службе городского департамента полиции.

Кроме того в ведомстве уточнили, что другие обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.