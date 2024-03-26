Массовая драка в Актюбинской области: родителей подростков ждут штрафы
Сегодня, 15:33
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Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
67Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Шалкаре оштрафовали родителей подравшихся подростков. Дело по факту совершения несовершеннолетними мелкого хулиганства рассмотрели в районном суде, передаёт BaigeNews.kz.
"18 марта на одной из улиц Шалкара группа подростков устроила массовую драку, проявив неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок и спокойствие граждан. В судебном заседании родители, и их несовершеннолетние дети признали вину", - сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением суда родителей семерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 844 тенге (7 МРП).
Родителей шести подростков старше 16 лет оштрафовали на 36 920 тенге.
Судебные акты не вступили в законную силу.
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