Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы

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Оказалось, что участники потасовки клиенты и работники зоны отдыха в селе Шамалган.

Массовая драка произошла 24 июля на территории зоны отдыха Sky Pool в селе Шамалган Алматинской области, передаёт Baigenews.kz.

Как говорит автор видео потасовки, произошел конфликт между посетителями и работниками зоны отдыха.

В полиции Карасайского района сообщили, что по данному инцинденту возбуждено досудебное расследование.