  • 25 Июля, 16:25
  • BAIGENEWS

Лента новостей

скриншот Сегодня, 16:20
86
Сегодня, 16:20
86
Фото: скриншот

Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы

Оказалось, что участники потасовки клиенты и работники зоны отдыха в селе Шамалган.

Массовая драка произошла 24 июля на территории зоны отдыха Sky Pool в селе Шамалган Алматинской области, передаёт Baigenews.kz.

Как говорит автор видео потасовки, произошел конфликт между посетителями и работниками зоны отдыха. 

В полиции Карасайского района сообщили, что по данному инцинденту возбуждено досудебное расследование. 

"Данный факт зарегистрирован в УП Карасайского района по части 2 пункта 1 статьи 293 - "хулиганство". В настоящее время проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Назначены необходимые экспертные проверки", - рассказали в ДП Алматинской области. 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:20
86
Поделитесь:
Наверх