Маслихат ВКО утвердил строительство суперЦОНа в Усть-Каменогорске
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Маслихат Восточно-Казахстанской области определил место строительства суперЦОНа в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Учреждение расположится рядом с ОРЦ "Алтай" и станет восточным цифровым хабом, где можно будет получить все услуги и консультации.
Во время заседания было сообщено, что в регион уже начали поступать терминалы StarLink. Они позволят подключить к интернету 171 сельскую школу. Установят оборудование в апреле. Тогда же оборудование будет запущено в работу.
Также маслихат поручил акимам районов подобрать помещения и открыть центры активного долголетия, где старшее поколение сможет заниматься спортом, творчеством, посещать психологические и другие тренинги, изучать языки и осваивать компьютерные технологии. Помимо этого, обсудили вопросы строительства молочно-товарных ферм и подготовки к началу нового туристического сезона.
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