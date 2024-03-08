Маслихат ВКО утвердил строительство суперЦОНа в Усть-Каменогорске

Маслихат Восточно-Казахстанской области определил место строительства суперЦОНа в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Учреждение расположится рядом с ОРЦ "Алтай" и станет восточным цифровым хабом, где можно будет получить все услуги и консультации.

Во время заседания было сообщено, что в регион уже начали поступать терминалы StarLink. Они позволят подключить к интернету 171 сельскую школу. Установят оборудование в апреле. Тогда же оборудование будет запущено в работу.

Также маслихат поручил акимам районов подобрать помещения и открыть центры активного долголетия, где старшее поколение сможет заниматься спортом, творчеством, посещать психологические и другие тренинги, изучать языки и осваивать компьютерные технологии. Помимо этого, обсудили вопросы строительства молочно-товарных ферм и подготовки к началу нового туристического сезона.