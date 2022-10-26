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hightech.fm Сегодня, 08:35
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Фото: hightech.fm

Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter до конца недели

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке социальной сети Twitter 28 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Издание ссылается на источники, согласно данным которых, бизнесмен заявил о своих планах 24 октября в ходе видеоконференции с представителями банков, которые кредитуют его сделку на покупку компании.

По данным издания, банки "завершили формирование кредитного соглашения и завершают процесс подписания" документов. Уточняется, что это финальная стадия перед предоставлением предпринимателю кредита.

Напомним, акционеры компании Twitter одобрили продажу соцсети основателю Tesla Илону Маску за 44 миллиарда долларов.

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#Социальные Сети #бизнес #Илон Маск #Twitter
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:35
138
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