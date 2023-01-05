Масимов приказал оставить здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области - Генпрокурор

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Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил о фактах превышения власти региональными руководителями силовых ведомств, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил Генпрокурор, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов отдал приказ личному составу трёх департаментов КНБ покинуть здания. В пик беспорядков в январе 2022 года почти все сотрудники ДКНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставили стратегические объекты без защиты.

"По данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания. По указанию Масимова оставили здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей. Скажу прямо, эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав. В результате не приняты своевременные меры по пресечению беспорядков. В конечном итоге Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов", - рассказал Берик Асылов.

Как сообщил генпрокурор, в итоге в руках участников беспорядков оказался арсенал оружия из почти трёх тысяч единиц автоматов, пистолетов, снайперских винтовок, десятков тысяч боеприпасов.

"То есть по вине этих руководителей самое опасное нарезное оружие оказалось у погромщиков. До настоящего времени не известно местонахождение почти двух тысяч единиц оружия. По данным фактам превышения власти спецпрокурорами следствие завершено. Уголовные дела в отношении экс-руководителей трёх региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды", - отметил генеральный прокурор.

Он также сообщил, что сейчас в отношении бывших руководителей региональных силовых ведомств идут судебные разбирательства. Степень их виновности и меру наказания определит суд. В отношении экс-начальника департаментат полиции Жамбылской области уголовное преследование прекращено за смертью лица (застрелился).