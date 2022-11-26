Машкевич о закрытии "Экспресс-К": Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами

Фото: Экспресс-К

Казахстанский предприниматель Александр Машкевич прокомментировал слухи о закрытии СМИ "Экспресс-К", которое принадлежит Eurasian Resources Group (ERG). Машкевич является главой совета директоров и акционером ERG, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы это обсуждаем. Сейчас мы в процессе переговоров с коллективом. Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами. Думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Мы горнодобывающая компания, которая должна заниматься горнодобывающим бизнесом. Медиа, холдинг — это отдельный бизнес, отдельная экспертиза, отдельные знания".

На вопрос о том, что будет с сотрудниками издания после его закрытия, он сообщил, что этот вопрос обсуждается.