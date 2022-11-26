open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Машкевич о закрытии "Экспресс-К": Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами
Экспресс-К Сегодня, 14:05
651
Сегодня, 14:05
651
Фото: Экспресс-К

Машкевич о закрытии "Экспресс-К": Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами

Казахстанский предприниматель Александр Машкевич прокомментировал слухи о закрытии СМИ "Экспресс-К", которое принадлежит Eurasian Resources Group (ERG). Машкевич является главой совета директоров и акционером ERG, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы это обсуждаем. Сейчас мы в процессе переговоров с коллективом. Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами. Думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Мы горнодобывающая компания, которая должна заниматься горнодобывающим бизнесом. Медиа, холдинг — это отдельный бизнес, отдельная экспертиза, отдельные знания".

На вопрос о том, что будет с сотрудниками издания после его закрытия, он сообщил, что этот вопрос обсуждается.

"Не знаю, может, мы им дадим возможность продолжать. На наш взгляд, "Экспресс-К" сегодня не является ведущим или важным медиа-ресурсом, поэтому в коллективе мы решили, что это не наше".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#СМИ
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:05
651
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх