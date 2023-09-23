Машины должников по налогам забрали на штрафстоянку в Караганде

Водители Караганды задолжали более 900 миллионов тенге по налогу за транспорт. По итогам рейдов 27 машин должников отогнали на штрафстоянку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов министерства финансов РК.

За 10 дней сентября сотрудники органов госдоходов по Карагандинской области во время совместных рейдов с сотрудниками полиции и частными судебными исполнителями взыскали 20 миллионов тенге долгов по налогу за транспорт. Автомобили должников выявляют с помощью программы "Қорғау", которая анализирует данные уличных камер и отправляет специальные сообщения на планшет ближайшего наряда полиции. Это позволяет быстро определить водителя, за которым числятся долги по налогу на транспорт.

"В результате совместных рейдов по автодорогам Караганды остановлено 67 транспортных средств, имеющих задолженность на протяжении нескольких лет, то есть злостных неплательщиков. 27 транспортных средств частными судебными исполнителями водворены на штрафстоянки", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время в числе должников по налогам на авто в Карагандинской области числится более 17 водителей на общую сумму около 915 миллионов тенге.

А в Астане налог на имущество за 2022 год не оплатили 44% плательщиков. По данным столичного департамента госдоходов, за 2022 год налог на имущество начислен 424 тысячам жителей на общую сумму 3,7 миллиарда тенге, однако 189 тысяч человек ещё не оплатили его.