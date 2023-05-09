Машинист крана госпитализирован в Астане после падения стрелы

Машинист госпитализирован в результате падения стрелы башенного крана на автокран в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"9 мая примерно в 11:20 на строительном участке ЖК Capital Park (застройщик – строительная компания BI GROUP), расположенном по адресу: Астана, район Есиль, пересечение улиц Керей-Жанибек хандар – Букар жырау, №37 и №38, произошло ЧП. При монтаже башенного крана (кран принадлежит, а также монтировался ТОО Alem Sauda LTD) допущено грубое нарушение технологии монтажа, а именно – отсутствовали межсекционные пальцы, крепления оголовка крана и секции башни крана, вследствие чего произошло падение стрелы башенного крана на стрелу рядом стоящего автокрана, в которой находился машинист ИП "Андрюшкин". Он госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям.