  • 17 Апреля, 20:38
  • BAIGENEWS

Машина утонула, сидели на вышке: лётчики Минобороны спасли жителей Актюбинской области

Сегодня, 20:17
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17
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Фото: Минобороны РК

Лётчики Минобороны спасли девять человек, пострадавших от наводнений в Иргизском районе Актюбинской области. Люди остались без Интернета и телефонной связи и находились на вышке, передаёт BaigeNews.kz.
 
Местные жители пытались доехать до ближайшего населённого пункта на своей машине, но она утонула.

С детьми на руках, младшему из которых всего три месяца, они добрались до вышки.

Семью забрали на вертолёте и разместили в местной школе. 

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