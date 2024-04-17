Машина утонула, сидели на вышке: лётчики Минобороны спасли жителей Актюбинской области

Лётчики Минобороны спасли девять человек, пострадавших от наводнений в Иргизском районе Актюбинской области. Люди остались без Интернета и телефонной связи и находились на вышке, передаёт BaigeNews.kz.



Местные жители пытались доехать до ближайшего населённого пункта на своей машине, но она утонула.

С детьми на руках, младшему из которых всего три месяца, они добрались до вышки.

Семью забрали на вертолёте и разместили в местной школе.