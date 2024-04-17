Машина утонула, сидели на вышке: лётчики Минобороны спасли жителей Актюбинской области
Сегодня, 20:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
72Фото: Минобороны РК
Лётчики Минобороны спасли девять человек, пострадавших от наводнений в Иргизском районе Актюбинской области. Люди остались без Интернета и телефонной связи и находились на вышке, передаёт BaigeNews.kz.
Местные жители пытались доехать до ближайшего населённого пункта на своей машине, но она утонула.
С детьми на руках, младшему из которых всего три месяца, они добрались до вышки.
Семью забрали на вертолёте и разместили в местной школе.
Самое читаемое
- Суд над Бишимбаевым: трансляцию прервали в самом начале
- Родственники Нукеновой покинули зал судебного заседания
- Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор
- Байжанову просят изменить меру пресечения под домашний арест
- Смерть Нукеновой наступила в результате 3-4 недельной гематомы - подробности из зала суда