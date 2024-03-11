Мартовское ЕНТ: за неделю правила нарушили 20 абитуриентов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Завершилась первая неделя проведения мартовского ЕНТ. Его сдали 13 019 абитуриентов, пороговый балл набрали только 60 процентов тестируемых, передаёт BaigeNews.kz.
66 процентов абитуриентов сдали экзамен на казахском языке, 33 процентов – на русском, 26 человек – на английском.
Средний балл составил 59, максимальный – 137.
Тестирование продлится до 30 марта. На участие в нём принято 118 505 заявлений.
"Наибольшее количество тестируемых - 17,11 процента сдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 15 процентов - творческие экзамены, 14 процентов выбрали комбинацию "Биология-Химия". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", её сдали 27 человек", - сообщили в центре тестирования.
Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфон, шпаргалки и другие запрещённые предметы лишились девять абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 11 человек. Подставных лиц не выявлено.
Самое читаемое
- Какие первые действия нужно совершить при краже телефона
- Первый день Рамадана: диетолог назвала блюда, которые следует употреблять на сухур и ифтар
- Умер известный певец из Актау Ислам Музаев
- О чём говорил Головкин с казахстанскими боксёрами в Италии
- Спас три жизни: павлодарец стал донором почек и сердца