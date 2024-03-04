Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Новый этап ЕНТ стартовал в Казахстане. Тестирование будет проводиться до 30 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Заявления для участия в ЕНТ подали 110 тысяч человек. Регистрация продлится до 10 марта.

"В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", - уточнили в Миннауки и высшего образования РК.

При регистрации абитуриенты сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Напомним, 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 134 тысяч человек. Из них 76,4 процента прошли тесты на казахском языке, 23,5 процента – на русском, 83 человека – на английском. Пороговый балл набрали около 77,5 процента абитуриентов. Средний балл составил 69, максимальный – 137.