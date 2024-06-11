Маркировка лекарств в Казахстане: подорожают ли медикаменты
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С 1 июля в Казахстане планируется ввести первый этап маркировки лекарств. Глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, как эта мера отразится на стоимости лекарств, передаёт BaigeNews.kz.
Акмарал Альназарова напомнила, что инициатива по маркировке лекарств впервые была поднята в 2019 году и с этого времени Казахстан поэтапно готовился к ее внедрению.
"Основаная цель - проследить и сделать прозрачным весь путь лекарства: от производителя до конечного потребителя с целью исключения употребления и ввоза контрафактной продукции", - пояснила она.
Для маркировки лекарств, по ее словам, необходимо вовлечение и медорганизаций, и розничной аптечной сети, и оптовых складов.
"Комплексная работа введется и с 1 июля первый этап маркировки лекарств будет запущен. Основная цель - это обеспечение качества тех лекарств, которые предоставляют населению наши аптеки", - добавила министр.
По ее словам, предварительный анализ по цене говорит о том, что будет увеличение стоимости за одну упаковку максимум до 4% - минимум где-то на 0,5%.
"Это связано с тем, что при маркировке было дополнительно закуплено оборудование для аптечной сети. В целом я считаю такого существенного увеличения, роста значимого и ощутимого для населения это не повлечет", - заверила Альназарова.
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