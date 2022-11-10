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Марк Цукерберг сократит свыше 11 тысяч сотрудников Meta
Компания Meta сократит 13% своих сотрудников или более 11 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой опубликованное письмо генерального директора компании Марка Цукерберга.
"Сегодня я объявляю об одном из самых сложных решений в истории Meta. Я решил сократить нашу команду примерно на 13% и уволить более 11 000 наших талантливых сотрудников. Мы также предпримем дополнительные шаги, чтобы стать более компактной и эффективной компанией, сократив расходы и продлив мораторий на приём на работу", — заявил Цукерберг.
Он пояснил, что нынешняя ситуация в компании стала следствием решений, принятых по время пандемии. В частности, по его словам, тогда наблюдался рост объёмов электронной коммерции и, соответственно, рост доходов участников рынка. Были ожидания, что такой рост продолжится и после завершения пандемии. Поэтому, отметил глава Meta, он принял решение значительно увеличить объём инвестиции, но, к сожалению, онлайн-торговля вернулась к допандемийному уровню, наблюдается спад в экономике, усиливается конкуренция и сокращается реклама.
"Наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал. Я ошибся и беру ответственность за это", - заявил глава Meta.
Сотрудникам, которые попали под сокращение, обещают выплатить компенсацию в размере четырёх месячных окладов плюс зарплату за две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Медицинская страховка для них будет действительна ещё полгода.
По состоянию на конец сентября 2022 года в Meta работали 87 тысяч человек.
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