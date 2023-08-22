  • 22 Августа, 03:02
  • BAIGENEWS
Казахстанец стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
Список грантников опубликовал столичный акимат
Токаев провел переговоры с премьер-министром Вьетнама
Крупное ДТП парализовало проспект Аль-Фараби в Алматы
С 21 августа подорожал проезд в автобусах в Алматы
Две медали завоевали казахстанские школьники на олимпиаде по астрономии и астрофизике
В МВД опровергли сообщение об умышленном поджоге шахты "Казахстанская
Казахстан и Вьетнам подписали соглашение о безвизовом режиме
Сто килограммов наркотиков и деньги нашли в гараже жителя Актобе
Почти треть павлодарских учреждений образования ещё не готовы к зиме
Жители могут вносить предложения в генплан Астаны
Названы чемпионки мира по футболу среди женщин
Девушка спрыгнула с дамбы в Каспий
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Марихуану для личного пользования выращивал пенсионер в Мангистауской области

Сегодня, 02:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 02:01
Сегодня, 02:01
130
Фото: Polisia.kz

63-летний пенсионер выращивал марихуану в своем доме, его задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 августа в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора–2023" сотрудниками управления по противодействию наркотикам ДП Мангистауской области в одном из домов, расположенных в населенном пункте Сайын Шапагатов Тупкараганского района, был задержан местный житель, подозреваемый в незаконном выращивании марихуаны. 

"При проведении обыска на территории участка было обнаружено и изъято 12 кустов сорта марихуаны общим весом 820 грамм. В ходе расследования установлено, что подозреваемый выращивал наркорастение для личного пользования", - сообщили в полиции.

В отношении 63-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по ч.1 ст.300 УК РК. В настоящее время ведется расследование. 

Самое читаемое

Наверх