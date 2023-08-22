Марихуану для личного пользования выращивал пенсионер в Мангистауской области

63-летний пенсионер выращивал марихуану в своем доме, его задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 августа в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора–2023" сотрудниками управления по противодействию наркотикам ДП Мангистауской области в одном из домов, расположенных в населенном пункте Сайын Шапагатов Тупкараганского района, был задержан местный житель, подозреваемый в незаконном выращивании марихуаны.

"При проведении обыска на территории участка было обнаружено и изъято 12 кустов сорта марихуаны общим весом 820 грамм. В ходе расследования установлено, что подозреваемый выращивал наркорастение для личного пользования", - сообщили в полиции.

В отношении 63-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по ч.1 ст.300 УК РК. В настоящее время ведется расследование.