Марихуану для личного пользования выращивал пенсионер в Мангистауской области
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63-летний пенсионер выращивал марихуану в своем доме, его задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
15 августа в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора–2023" сотрудниками управления по противодействию наркотикам ДП Мангистауской области в одном из домов, расположенных в населенном пункте Сайын Шапагатов Тупкараганского района, был задержан местный житель, подозреваемый в незаконном выращивании марихуаны.
"При проведении обыска на территории участка было обнаружено и изъято 12 кустов сорта марихуаны общим весом 820 грамм. В ходе расследования установлено, что подозреваемый выращивал наркорастение для личного пользования", - сообщили в полиции.
В отношении 63-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по ч.1 ст.300 УК РК. В настоящее время ведется расследование.
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