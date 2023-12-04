Марат Елибаев возглавил Банк развития Казахстана

Решением Единственного акционера АО "Банк Развития Казахстана" в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Марат Елибаев назначен председателем правления и членом совета директоров БРК. Ранее он занимал должность зампреда правления банка, передаёт BaigeNews.kz .

Елибаев родился в 1984 году. Окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности "Финансы и бухгалтерский учёт", а также London Business School в рамках международной программы "Болашақ", где получил степень магистра финансов. Является членом Президентского молодёжного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в компании "большой четвёрки" Deloitte, проводил аудит проектов в отраслях металлургии, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, транспорта и логистики, а также государственных компаний.

С 2007 по 2010 годы продолжил карьеру в компании PricewaterhouseCoopers в качестве менеджера по слияниям и поглощениям.

После занимал должность инвестиционного директора/вице-президента в компании CITIC Kazyna Investment Fund I L.P. С 2014 года занимал должность главного банкира департамента энергетики Евразия, Средний Восток и Африка Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), был ответственным за развитие программы по возобновляемым источникам энергии в Казахстане.

В марте 2022 года назначен заместителем председателя правления БРК.

Марат Елибаев на новом посту сменил Байбазарова Нурлана Сериковича, который 5 октября 2023 года был назначен председателем правления НУХ "Байтерек".