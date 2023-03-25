Марат Башимов прокомментировал фейк о новом составе Правительства

Фото: qaragandyhabary.kz

В Сети гуляет фейк о новом составе Правительства и пофамильный список тех, кто, якобы, в скором времени займёт кресла премьера и министров. Слухи об этом прокомментировал директор Экспертного института европейского права и прав человека и член рабочей группы по конституционным поправкам Марат Башимов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, рассказав о том, каков порядок формирования состава Правительства.

"Некоторым непонятно в каком порядке происходит решение вопроса с составом правительства и можно слышать разные мнения. Необходимо отметить, что все должно происходить в строгом соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана, по которой "Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики". Согласно статье 64 Конституции, Правительство является коллегиальным органом и в своей деятельности ответственно перед Президентом Республики и Парламентом. Члены Правительства подотчетны Палатам Парламента в случае, предусмотренном подпунктом 6) статьи 57 Конституции", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что в соответствии со статьей 56 Конституции Казахстана, к исключительному ведению Мажилиса относится: "большинством голосов от общего числа депутатов Палаты дача согласия Президенту Республики на назначение Премьер-Министра Республики".

"Согласно статье 65 Основного закона, Правительство образуется Президентом Республики Казахстан, предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Казахстана Премьер-Министром РК в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра. В соответствии со статьей 77-4 Регламента Мажилиса: "по кандидатурам, представляемым Президенту Республики для назначения на должности членов Правительства, проводятся консультации с Мажилисом Парламента в его соответствующих профильных постоянных комитетах", — уточнил Башимов.

Он также сообщил, что при проведении консультаций на заседании соответствующего комитета кандидатуры на должности представляет премьер-министр или уполномоченное им должностное лицо.