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Марат Башимов прокомментировал фейк о новом составе Правительства
В Сети гуляет фейк о новом составе Правительства и пофамильный список тех, кто, якобы, в скором времени займёт кресла премьера и министров. Слухи об этом прокомментировал директор Экспертного института европейского права и прав человека и член рабочей группы по конституционным поправкам Марат Башимов, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, рассказав о том, каков порядок формирования состава Правительства.
"Некоторым непонятно в каком порядке происходит решение вопроса с составом правительства и можно слышать разные мнения. Необходимо отметить, что все должно происходить в строгом соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана, по которой "Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики". Согласно статье 64 Конституции, Правительство является коллегиальным органом и в своей деятельности ответственно перед Президентом Республики и Парламентом. Члены Правительства подотчетны Палатам Парламента в случае, предусмотренном подпунктом 6) статьи 57 Конституции", — пояснил эксперт.
Он также отметил, что в соответствии со статьей 56 Конституции Казахстана, к исключительному ведению Мажилиса относится: "большинством голосов от общего числа депутатов Палаты дача согласия Президенту Республики на назначение Премьер-Министра Республики".
"Согласно статье 65 Основного закона, Правительство образуется Президентом Республики Казахстан, предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Казахстана Премьер-Министром РК в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра. В соответствии со статьей 77-4 Регламента Мажилиса: "по кандидатурам, представляемым Президенту Республики для назначения на должности членов Правительства, проводятся консультации с Мажилисом Парламента в его соответствующих профильных постоянных комитетах", — уточнил Башимов.
Он также сообщил, что при проведении консультаций на заседании соответствующего комитета кандидатуры на должности представляет премьер-министр или уполномоченное им должностное лицо.
"По итогам консультаций соответствующий комитет выносит заключение по каждой обсуждаемой кандидатуре, носящее консультативный (рекомендательный) характер. Таким образом, на данный момент обсуждать вышеуказанные вопросы преждевременно. Необходимо дождаться всех правовых процедур и строго следовать по ним", — заключил эксперт.
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