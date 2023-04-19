Маралов сняли фотоловушки в Алматинской области

Маралы попали в фотоловушки, установленные на территории Алматинского заповедника, передаёт BaigeNews.kz. Видео поделились в Минэкологии.

Животные были замечены в ущельях Правый, Левый, Средний Талгар, Монахово, в урочищах Логунова, Малый ключ, Карабастау, также в “Долине скифов” на высоте 3400 метров над уровнем моря.

На видео можно заметить, что копытные активны на рассвете и в сумерки.

На территории Алматинского заповедника обитает около 75 особей марала.