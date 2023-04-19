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Маралов сняли фотоловушки в Алматинской области Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30
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Маралов сняли фотоловушки в Алматинской области

Маралы попали в фотоловушки, установленные на территории Алматинского заповедника, передаёт BaigeNews.kz. Видео поделились в Минэкологии.

Животные были замечены  в ущельях Правый, Левый, Средний Талгар, Монахово, в урочищах Логунова, Малый ключ, Карабастау, также в “Долине скифов” на высоте 3400 метров над уровнем моря. 

На видео можно заметить, что копытные активны на рассвете и в сумерки. 

На территории Алматинского заповедника обитает около 75 особей марала.

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Сегодня, 19:30
183
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