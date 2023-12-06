Марафон полезных привычек становится популярным среди молодёжи Казахстана

В соцсетях набирает популярность акция под названием "Мои полезные привычки", в рамках которой молодёжь рассказывает о своих полезных привычках и призывает общество к позитивным изменениям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Инициаторами акции выступили активисты молодёжного крыла "Жастар Рухы" при партии AMANAT.

Если в начале акции в эстафете по развитию полезных привычек принимали участие только активисты и общественные лидеры, то сейчас к челленджу подключилась вся молодёжь страны. С начала марафона в социальных сетях сторонники онлайн-марафона опубликовали более 1000 постов.

В одном из таких постов заместитель филиала партии "AMANAT" по области Жетысу Асхат Досмухамедов призвал молодёжь заниматься спортом и развиваться духовно.

"Как бы я ни был занят работой, я найду время для занятий спортом. Можно сказать, что спорт - неотъемлемая часть меня. Потому что с детства занимаюсь бегом и настольным теннисом. Я чувствую, что главное богатство человека - это духовное богатство. Поэтому я люблю читать книги, играть на домбре. Особенно всегда стараюсь запоминать слова мыслителей, чтобы применять в жизни и на работе. Потому что хочу всю свою энергию направить на служение своему народу", - сказал он.

Аруна Асылбек из Кызылорды призывает всех заботиться о животных.

"Одна из моих самых полезных привычек – кормить уличных кошек. Теперь, когда стало холодно, мы должны заботиться о бездомных животных. Я всегда ношу в сумке корм для кошек. Таким образом, я забочусь о них и оказываю хоть малейшую помощь. Также помогаю пристроить их в семьи или приюты", - сказала Аруна Асылбек.

Сагадат Бораш из Шымкента считает, что быть донором - это всё равно, что дарить жизнь.