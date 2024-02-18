Мансарда обрушилась в горящем караоке-баре в Алматы

Алматинские пожарные выехали по вызову в караоке-бар, где огонь стал причиной обрушения мансарды в двухэтажном здании, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЧС РК, ЧП произошло 17 февраля в 9:56. Когда пожарные прибыли на место, то в двухэтажном здании горела кровля и обрушилась мансарда.

"Людей не обнаружено. Не допущено распространение огня на 1 и 2 этаж развлекательного центра и соседние здания. До прибытия пожарных администрация обьекта эвакуировала троих человек", — сообщили в МЧС.

Отмечается, что пожар локализован в 10:43, ликвидирован в 10:49 на площади 250 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.