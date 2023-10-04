Манго и авокадо планируют выращивать в Туркестанской области

В Туркестанской области планируют выращивать манго и авокадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Такие планы озвучил Тимур Утешов, руководитель тепличного комплекса, построенного турецкой компанией "Gen group Qazaqstan". Теплица площадью 5,3 гектара расположена в Кайнарбулакском сельском округе Сайрамского района.

Комплекс посетил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Это первое в стране предприятие по производству бананов. Культивируемый сорт банана адаптирован специально к климатическим условиям Казахстана. Первый урожай планируется собрать через шесть месяцев. Теплица позволяет производить около 1000 тонн бананов в год. Это обеспечивает потребность внутреннего рынка в 1%.

Предприятие в ближайшее время расширит тепличные угодья на пять гектаров.

"Руководитель предприятия Тимур Утешов планирует в дальнейшем производить такие виды фруктов, как манго, авокадо. Помимо экзотических фруктов в теплице выращивают помидоры и клубнику", - сообщается в пресс-релизе.

Стоимость проекта на первом этапе составляет четыре миллиона долларов США. Качество строительства высокое, теплицы оснащены климат-контролем и адаптивной системой питания.

Также аким области посетил лимонную теплицу "Шымкир-Медет" в населённом пункте Касымбек Датка. Общая площадь - один гектар, высажено 2000 саженцев лимона. Урожай в год - 80 миллионов лимонов.

Глава области отметил важность диверсификации посевов.

"Важно диверсифицировать посевы, поддерживать баланс. Мы не должны сажать только один урожай каждый год. Стоит обратить внимание на рынок и следить за тем, что пользуется большим спросом. Чтобы обеспечить себя всей необходимой продукцией и тем самым стабилизировать цены, необходимо проявлять максимальную заботу о сфере продовольственной безопасности региона", - отметил Дархан Сатыбалды.