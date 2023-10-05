Мангистауского недропользователя оштрафовали почти на 2 миллиарда тенге
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Руководство АО "Phystech II" не исполняло требования экологического законодательства, не выполняло контрактные обязательства перед государством и нарушало права своих сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.
Сообщается, что сотрудники предприятия АО "Phystech II" пожаловались в прокуратуру на своё руководство. Надзорный орган организовал проверку и выявил ряд нарушений.
"В деятельности компании выявили ряд грубых нарушений трудовых прав работников, а также неисполнение требований экологического законодательства, невыполнение контрактных обязательств перед государством и другие недостатки", - сообщили в прокуратуре.
Теперь предприятие должно возместить государству ущерб в размере 1,2 миллиарда тенге, а также уплатить административные штрафы на сумму более 70 миллионов тенге.
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