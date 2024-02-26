Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК

В Астане состоялось заседание генассамблеи Национального олимпийского комитета. На ней избран новый состав исполнительного комитета и ревизионной комиссии организации, передаёт BaigeNews.kz.

Экс-премьер-министра Казахстана Аскара Мамина назначили вице-президентом комитета по зимним видам спорта. Генеральным секретарём стала Жанар Утешева, вице-президентом по летним видам спорта - Данияр Абулгазин, вице-президентом по общим вопросам - Ербол Мырзабосынов.

Получил должность в НОК и олимпийский чемпион Серик Сапиев. Он стал вице-президентом по развитию паралимпийских видов спорта.

Представителем Комиссии спортсменов стала олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Представители Национальных спортивных федераций:

Даниал Ахметов - президент РОО "Федерация лёгкой атлетики РК";

Дмитрий Баландин, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016);

Гаджи Гаджиев - первый вице-президент ОО "Федерация тяжёлой атлетики";

Куанышбек Есекеев - президент РОО "Федерация дзюдо";

Диас Сулейменов - президент ОЮЛ в ФА "Национальная лыжная ассоциация Республики Казахстан";

Булат Утемуратов - президент РОО "Федерация тенниса";

Алия Юсупова - президент ОО "Казахстанская федерация гимнастики".

Члены Ревизионной комиссии:

Председатель - Абай Алпамысов, президент РОО "Национальная Федерация Баскетбола"

Роллан Серіков, вице-президент федерации Qazaq kuresi;

Раббани Ашимбеков, генеральный секретарь ОО "Казахстанская федерация гимнастики".