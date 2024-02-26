Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
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В Астане состоялось заседание генассамблеи Национального олимпийского комитета. На ней избран новый состав исполнительного комитета и ревизионной комиссии организации, передаёт BaigeNews.kz.
Экс-премьер-министра Казахстана Аскара Мамина назначили вице-президентом комитета по зимним видам спорта. Генеральным секретарём стала Жанар Утешева, вице-президентом по летним видам спорта - Данияр Абулгазин, вице-президентом по общим вопросам - Ербол Мырзабосынов.
Получил должность в НОК и олимпийский чемпион Серик Сапиев. Он стал вице-президентом по развитию паралимпийских видов спорта.
Представителем Комиссии спортсменов стала олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.
Представители Национальных спортивных федераций:
Даниал Ахметов - президент РОО "Федерация лёгкой атлетики РК";
Дмитрий Баландин, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016);
Гаджи Гаджиев - первый вице-президент ОО "Федерация тяжёлой атлетики";
Куанышбек Есекеев - президент РОО "Федерация дзюдо";
Диас Сулейменов - президент ОЮЛ в ФА "Национальная лыжная ассоциация Республики Казахстан";
Булат Утемуратов - президент РОО "Федерация тенниса";
Алия Юсупова - президент ОО "Казахстанская федерация гимнастики".
Члены Ревизионной комиссии:
Председатель - Абай Алпамысов, президент РОО "Национальная Федерация Баскетбола"
Роллан Серіков, вице-президент федерации Qazaq kuresi;
Раббани Ашимбеков, генеральный секретарь ОО "Казахстанская федерация гимнастики".