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Маленькую девочку изнасиловали в Алматинской области

Вчера, 22:58
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 22:58
Вчера, 22:58
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В Алматинской области задержали подозреваемого в совершении насильственных действии в отношении малолетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на начальника департамента полиции региона Бауржана Аленова.

"1 ноября в полицию Жамбылского района поступило сообщение от 44-летней жительницы села Аксенгир о том, что в октябре неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении её дочери. Факт зарегистрирован в районной полиции по части 4 статьи 121 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 1974 года рождения. Задержанный санкцией суда арестован на два месяца, на время проведения досудебного расследования", - сообщил Аленов в Instagram.

Проводятся следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления.

 
 
 
 
 
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Публикация от Бауржан Аленов (@baurzhan__alenov)

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