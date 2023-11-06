Маленькую девочку изнасиловали в Алматинской области

В Алматинской области задержали подозреваемого в совершении насильственных действии в отношении малолетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на начальника департамента полиции региона Бауржана Аленова.

"1 ноября в полицию Жамбылского района поступило сообщение от 44-летней жительницы села Аксенгир о том, что в октябре неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении её дочери. Факт зарегистрирован в районной полиции по части 4 статьи 121 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 1974 года рождения. Задержанный санкцией суда арестован на два месяца, на время проведения досудебного расследования", - сообщил Аленов в Instagram.