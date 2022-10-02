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  • Маленький ленивец в вязаной шапочке: Цукерберг анонсировал любопытную нейросеть
скриншот с видео facebook.com/zuck Сегодня, 18:51
205
Фото: скриншот с видео facebook.com/zuck

Маленький ленивец в вязаной шапочке: Цукерберг анонсировал любопытную нейросеть

Американский медиамагнат, соучредитель компании Meta Марк Цукерберг на своей странице в Facebook рассказал о возможностях новой нейросети для генерации видео, передаёт передаёт BaigeNews.kz.

Цукерберг поделился видео, созданными с помощью нейросети Make-A-Video AI. Она способна создавать короткие беззвучные ролики по текстовому запросу пользователя.

 

"Все эти видео были сгенерированы системой искусственного интеллекта, которую создала наша команда в Meta. Мы назвали её это "Make-A-Video". Вы даете ей задание текстом, и она создаёт для вас видео. Например, "плюшевый мишка, рисующий автопортрет", "маленький ленивец в вязаной шапочке, пытающийся разобраться с ноутбуком", "космический корабль, приземляющийся на Марсе" и "робот, плывущий по волне в океане". Это довольно удивительный прогресс", — написал Цукерберг.

Он также отметил, что механизм генерации видео работает по аналогии с созданием фото по текстовому запросу, однако воплотить в жизнь задумку было гораздо сложнее. Помимо правильной генерации каждого пикселя система также должна предсказать, как они будут меняться с течением времени. 

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#интернет
Журналист
Сегодня, 18:51
205
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