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Маленький ленивец в вязаной шапочке: Цукерберг анонсировал любопытную нейросеть
Американский медиамагнат, соучредитель компании Meta Марк Цукерберг на своей странице в Facebook рассказал о возможностях новой нейросети для генерации видео, передаёт передаёт BaigeNews.kz.
Цукерберг поделился видео, созданными с помощью нейросети Make-A-Video AI. Она способна создавать короткие беззвучные ролики по текстовому запросу пользователя.
"Все эти видео были сгенерированы системой искусственного интеллекта, которую создала наша команда в Meta. Мы назвали её это "Make-A-Video". Вы даете ей задание текстом, и она создаёт для вас видео. Например, "плюшевый мишка, рисующий автопортрет", "маленький ленивец в вязаной шапочке, пытающийся разобраться с ноутбуком", "космический корабль, приземляющийся на Марсе" и "робот, плывущий по волне в океане". Это довольно удивительный прогресс", — написал Цукерберг.
Он также отметил, что механизм генерации видео работает по аналогии с созданием фото по текстовому запросу, однако воплотить в жизнь задумку было гораздо сложнее. Помимо правильной генерации каждого пикселя система также должна предсказать, как они будут меняться с течением времени.
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