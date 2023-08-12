Маленький герой: врачи рассказали о битве за жизнь 590-граммового младенца в Актау

Жительница Мунайлинского района столкнулась с родами на 23-й неделе беременности, и её ребёнок появился на свет с экстремально низкой массой тела - всего 590 граммов. Первые дни жизни младенца были сложными: ему потребовалась искусственная вентиляция лёгких, специализированное лечение и высокотехнологичная медицинская помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Опытные специалисты отделения реанимации новорождённых внесли свой большой вклад, и за два месяца малыш прибавил в весе до 2585 граммов. Теперь и ребёнок, и его мама уже дома, но под постоянным медицинским наблюдением", - рассказала заместитель директора по организационно-методической работе, врач акушер-гинеколог высшей категории Роза Баданова.

За текущий год в областном перинатальном центре Актау появились на свет 394 недоношенных ребёнка, из которых 39 родились с весом менее одного килограмма. 80 процентов из них удалось поддержать и помочь в борьбе за жизнь благодаря высококачественной медицинской помощи и профессионализму врачей.