Маленькие пациенты столичного кардиоцентра получили подарки к Новому году от "Самрук-Қазына"

Фото: пресс-службы "Самрук-Казына"

Новый год — праздник семейный, но не всем повезло встречать его в уютной домашней обстановке в кругу семьи. Есть и те, для кого праздничная елка зажжет свои огни в больничных стенах. Однако это не повод забывать о празднике. Чудо возможно везде!

В канун Нового года дети с врождёнными пороками сердца, проходящие реабилитацию в Детском кардиохирургическом центре столицы, получили новогодние подарки от представителей группы компаний АО "Самрук-Қазына".

Трём десяткам малышей вручили сертификаты номиналом 50 000 тенге, позволяющие совершать покупки в одном из популярных магазинов в рамках инициативного проекта единого благотворительного оператора группы – Траста "Самрук-Қазына".

В роли Деда Мороза выступил управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов. Он посетил маленьких пациентов, пожелал скорейшего выздоровления в Новом году и поздравил их с праздником.

"Для безукоризненной и безостановочной работы сердца от нас требуется проявлять к нему особое внимание. В настоящее время уровень медицины в стране, её техническое оснащение и квалификация врачей находятся на высоком уровне. Желаю вам поскорее пройти это испытание и пусть в вашей жизни будет много ярких моментов!", — сказал Гибрат Ауганов во время вручения подарков.

Это не первое чудо, сотворённое трудовым коллективом группы компаний АО "Самрук-Қазына". Ранее более 800 детей получили новогодние подарки и сертификаты в столичном Национальном научном центре матери и ребёнка на празднике, устроенном для детей Психолого-педагогического коррекционного кабинета №1 Астаны, а также в Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы.

Напомним, приоритетными направления благотворительности Фонда являются сферы здравоохранения, образования, поддержки массового спорта и социально уязвимых категорий граждан.