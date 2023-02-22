- В Туркестане построят городок ремесленников 05:15 1
- Магазинные воры Уральска "полюбили" определённый бренд конфет 04:27 124
- Актюбинцы пытаются вернуть свои авто, которые у них изымают по делу о финпирамидах 03:41 222
- В Шымкенте предлагают повысить звание полицейского, который обезоружил мужчину 02:27 334
- Прокуратура снизила цены на билеты в Ботанический сад Алматы 01:39 372
- 19 тысяч абонентов Астаны на час остались без электричества 00:53 366
- Байден ответил Путину: "Запад не собирался нападать на Россию" 00:08 400
- Суд наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие FHS 21.02.2023 420
- Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане 21.02.2023 396
- Гуманитарную помощь на 1,8 млн долларов оказал Казахстан Таджикистану 21.02.2023 409
- Морской терминал КТК приостановил отгрузку нефти 21.02.2023 454
- 18 человек задержали за нападения на журналистов и блогеров в Казахстане 21.02.2023 461
- Тайник с редким дорогим оружием обнаружили в Алматинской области 21.02.2023 475
- Часть Астаны осталась без света из-за аварии 21.02.2023 515
- Заявление Антикора о бесхозных квартирах прокомментировали в акимате Петропавловска 21.02.2023 559
- Члены демпартии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Алматы 21.02.2023 457
- Дети в Казахстане стали чаще болеть гриппом 21.02.2023 540
- Пришли на помощь братскому народу - казахстанский спасатель рассказал о своей работе в Турции 21.02.2023 484
- Устроиться на госслужбу без конкурса смогут выпускники вузов в Казахстане 21.02.2023 527
- Круглые столы, форумы, выставки и встречи с трудящимися - как кандидаты в мажилис ведут агитацию в регионах 21.02.2023 503
- В Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД 21.02.2023 696
- Жильцы общежития отравились газом в Астане 21.02.2023 498
- Школьного учителя наказали за грубое отношение к детям в Актау 21.02.2023 487
- Токаев и Сауэр обсудили вопросы развития сельскохозяйственной отрасли 21.02.2023 516
- Второй эшелон казахстанских спасателей из Турции встретили в Астане 21.02.2023 461
- В Караганде похитили деньги, выделенные на капитальный ремонт улиц 21.02.2023 506
- Житель Усть-Каменогорска сдавал в аренду несуществующие дома 21.02.2023 585
- В колонию под Карагандой вместе с углём пытались завести телефон 21.02.2023 644
- Два человека погибли в аварии в ЗКО 21.02.2023 493
- Детский стоматолог напал с лопатой на астанчанок 21.02.2023 687
- Госпошлину за выдачу паспортов детям хотят снизить в Казахстане 21.02.2023 513
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 754
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 741
- Трассы закрыли в трёх регионах Казахстана 21.02.2023 499
- Трубы отреставрировали под новые - подробности о мошенничестве подрядчиков в Усть-Каменогорске 21.02.2023 549
- В Петропавловске нашли 1,5 тысячи бесконтрольных квартир 21.02.2023 683
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 485
- В перестрелке в Шымкенте охранник лишился пальца 21.02.2023 537
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 1539
- Сколько получают воспитатели детсадов в Казахстане 21.02.2023 567
- В два раза снизилась очерёдность в детские сады за последние четыре года 21.02.2023 458
- Год спустя: что изменилось в воссозданных областях Улытау, Абай и Жетысу 21.02.2023 533
- В Астане из горящего дома эвакуировали 125 человек 21.02.2023 423
- В Атырау налоговики незаконно проверяли предпринимателей 21.02.2023 729
- На что Казахстанская федерация футбола тратит миллионы от УЕФА и ФИФА 21.02.2023 736
- Весь переработанный газ Тенгизшевройл будет поставлять на внутренний рынок 21.02.2023 486
- Эйнштейн спился, Джобс в тюрьме, Маск собирает мусор в Астане: как нейросеть видит казахские крылатые выражения 21.02.2023 767
- Погорельцам из Аманкарагая дополнительно выплатили по миллиону тенге 21.02.2023 534
- Казахстанцы стали чаще покупать электромобили. Но их всё равно мало 21.02.2023 723
- "Выходили босиком, накрывались простынёй". Вернувшаяся из Турции казахстанка рассказала о пережитом 21.02.2023 532
- 19-летнего курсанта из Казахстана нашли мёртвым в российском военном институте 21.02.2023 846
- Прокуроры предложили продавать конфискованное имущество на популярных сайтах объявлений 21.02.2023 653
- Апелляция оставила приговор Бакытгуль Хаменовой в силе 21.02.2023 524
- Беспилотный корабль запустят с Байконура 24 февраля 21.02.2023 656
- Почти в два раза выросло число дел о рейдерстве - Генпрокуратура 21.02.2023 545
- Серийный педофил получил пожизненный срок в Жетысу 21.02.2023 749
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 611
- Выборы в мажилис: как найти свой избирательный участок 21.02.2023 694
- Использовать старые трубы в ходе ремонта теплосетей планировал подрядчик в Усть-Каменогорске 21.02.2023 734
- Казахстан стоит рядом с Танзанией по уровню восприятия коррупции — рейтинг 21.02.2023 846
- Мухтар Тлеуберди о российских релокантах и антиядерной политике Казахстана 21.02.2023 742
- В Казахстане резко подорожала мебель 21.02.2023 592
- В Павлодаре призывник проиграл военкомату в суде из-за неверного врачебного диагноза 21.02.2023 641
- Изнасилования не было: В военной прокуратуре сообщили подробности расследования суицида срочника 21.02.2023 739
- Синтез речи и аудиодескрипцию на госязыке для лиц с инвалидностью предложили в МИОРе 21.02.2023 859
- В январе многодетные семьи получили пособия в размере 33,1 млрд тенге 21.02.2023 626
- Ещё два землетрясения произошли в Турции. Сообщают о погибших и раненых 21.02.2023 822
- За сутки у 70 человек выявили коронавирус в Казахстане 21.02.2023 573
- Путинцева и Рыбакина прошли во второй круг турнира в ОАЭ 21.02.2023 582
- В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной пострадали два человека 21.02.2023 760
- Александр Бублик одержал первую победу в 2023 году и сделал смешное признание 21.02.2023 651
- Дорожники предотвратили размыв двух локальных участков республиканской трассы 21.02.2023 607
- Аптеки Шымкента оштрафовали за продажу незарегистрированных препаратов 21.02.2023 695
- Бродячие собаки держат в страхе жителей СКО 21.02.2023 787
- В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1 21.02.2023 771
- Боксёр из США восхитился казахстанскими полицейскими 21.02.2023 1049
- Житель Туркестана едва не погиб, проглотив язык 21.02.2023 842
- Самолёт с 400 пассажирами экстренно посадили в Ташкенте 21.02.2023 949
- В Карагандинской области ограничили движение на двух участках дорог 21.02.2023 851
- Елена Рыбакина номинирована на престижную премию 21.02.2023 697
Магазинные воры Уральска "полюбили" определённый бренд конфет
В супермаркетах и магазинах Уральска участились кражи шоколадных конфет, а особой популярностью пользуется бренд Merci, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Воруют конфеты даже взрослые мужчины и женщины.
Только за одну неделю полицейские задержали четверых любителей сладкого. Так, 32-летний мужчина смог похитить шесть коробок шоколада Merci в одном из супермаркетов города. В тот вечер из этого же супермаркета 40-летний мужчина украл ещё одну коробку сладкого. Через день за кражу всё того же шоколада была задержана 37-летняя женщина, которая украла четыре коробки конфет, следом за ней на такой же краже попался 47-летний мужчина, похитивший три коробки шоколада.
"Задержанные пояснили, что шоколад Merci удобнее всего воровать, так как коробка очень тонкая и её легко спрятать. К тому же данный товар, несмотря на его высокую стоимость, пользуется повышенным спросом, поэтому его легко реализовать по более низкой цене, чем в магазине", — говорят полицейские.
По всем фактам начаты досудебные расследование по статье 187 УК РК "Мелкое хищение".
Ещё один товар, пользующийся повышенным вниманием магазинных воров, – элитный алкоголь, чаще всего уральцы крадут виски.
-
Trend news
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 747
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 731
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 1520
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 605
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 13918
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 1664
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 1422
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 778
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 2833
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 36281
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 1572
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1232
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2162
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2397
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 18563
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2398
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7289
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36330
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1907
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2044
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13289
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7704
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3353
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2090
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 118342
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3103
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2923
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3833
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1918
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7179
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9003
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 5850
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2506
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12720
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 56728
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2667
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2580
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4683
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2103
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3068
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2910
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16220
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5910
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31152
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3031
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3558
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3538
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72296
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22362
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24044
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3891
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6418
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8867
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3597
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4115
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3398
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 254248
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3057
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3318
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4688
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4469
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3439
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3520
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5264
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4832
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5299
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3499
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3745
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4486
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3859
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4436
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3762
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3893
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5678
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3981
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 4012
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 15254
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 3728
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 4396
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 7764
-
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 479
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 994
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 994
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 946
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1309
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1108
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1240
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1352
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2045
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1427
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1472
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1392
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1291
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1358
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1355
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2140
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1925
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2185
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1754
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1930
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2155
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2186
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2504
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2322
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2243
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2404
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2590
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2433
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2307
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2299
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2278
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2427
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2542
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2453
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2522
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2568
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2451
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3698
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2648
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2644
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2531
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2397
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2542
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2639
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2808
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2398
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2637
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2540
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2714
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2781
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3109
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2786
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3036
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2624
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3195
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3104
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4329
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3249
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3156
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4262
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3243
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3813
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3480
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3709
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3994
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3963
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3874
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3789
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3545
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3793
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3886
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3906
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3869
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4160
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4042
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4265
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4462
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4306
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4236
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 4490