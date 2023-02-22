Магазинные воры Уральска "полюбили" определённый бренд конфет

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В супермаркетах и магазинах Уральска участились кражи шоколадных конфет, а особой популярностью пользуется бренд Merci, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Воруют конфеты даже взрослые мужчины и женщины.

Только за одну неделю полицейские задержали четверых любителей сладкого. Так, 32-летний мужчина смог похитить шесть коробок шоколада Merci в одном из супермаркетов города. В тот вечер из этого же супермаркета 40-летний мужчина украл ещё одну коробку сладкого. Через день за кражу всё того же шоколада была задержана 37-летняя женщина, которая украла четыре коробки конфет, следом за ней на такой же краже попался 47-летний мужчина, похитивший три коробки шоколада.

"Задержанные пояснили, что шоколад Merci удобнее всего воровать, так как коробка очень тонкая и её легко спрятать. К тому же данный товар, несмотря на его высокую стоимость, пользуется повышенным спросом, поэтому его легко реализовать по более низкой цене, чем в магазине", — говорят полицейские.

По всем фактам начаты досудебные расследование по статье 187 УК РК "Мелкое хищение".

Ещё один товар, пользующийся повышенным вниманием магазинных воров, – элитный алкоголь, чаще всего уральцы крадут виски.