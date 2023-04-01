МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной инфраструктуры

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Казахстан добился прогресса в выполнении рекомендаций предыдущей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обзору ядерной инфраструктуры, сообщила сегодня команда международных экс энергетики РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Команда по последующей оценке комплексного обзора ядерной инфраструктуры (INIR – Integrated Nuclear Infrastructure Review) завершила четырехдневную миссию в Казахстане, которая проходила с 28 по 31 марта 2023 года.

Миссия состоялась в столице Казахстана Астане по просьбе Правительства Республики Казахстан. В нем оценивался прогресс страны в выполнении рекомендаций и предложений миссии INIR, проведенной в 2016 году. Миссия также предоставила возможность обменяться информацией о дальнейших действиях и прояснить нерешенные вопросы.

Миссия INIR в 2016 году вынесла ряд рекомендаций и предложений, направленных на оказание помощи Казахстану в достижении дальнейшего прогресса в развитии его инфраструктуры. В нем был проведен обзор состояния развития ядерной инфраструктуры с использованием критериев первой фазы подхода МАГАТЭ "Основные этапы", который содержит подробные рекомендации по трем этапам развития (рассмотрение, подготовка, сооружение). На этапе 1 оценивается готовность страны взять на себя обоснованные обязательства в отношении ядерной энергетической программы.

Команда миссии INIR заявила, что Казахстан добился прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, содержащихся в обзоре 2016 года.

Команда миссии INIR отметила, что Казахстан полностью выполнил рекомендации в сферах по координации ядерной энергетической программы, понимания финансирования АЭС, противоаварийного планирования и обращения с радиоактивными отходами.

Команда заявила, что необходимо проведение дальнейшей работы, связанной с завершением всеобъемлющего отчета, оценкой финансирования, необходимого для инфраструктуры атомной энергетики, планированием дальнейшего развития регулирующего органа и владельца/оператора, а также разработкой политики вовлечения промышленности.

"Казахстан добился значительного прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, сделанных миссией INIR в 2016 году. Все эти усилия окажут дальнейшую поддержку Правительству Республики Казахстан в принятии решения о начале реализации ядерной энергетической программы", — сказал руководитель команды миссии INIR Мехмет Джейхан, инженер-ядерщик Секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ.

Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов отметил, что Казахстан высоко оценивает роль МАГАТЭ в развитии мирного использования атомной энергии и принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы ядерная энергетическая программа страны соответствовала самым высоким стандартам безопасности и передовым международным практикам.

"Приняв миссию INIR, Казахстан продемонстрировал свою заинтересованность в получении объективной профессиональной оценки готовности своей ядерной инфраструктуры. Миссия INIR является для нас ценным инструментом для определения областей и направлений, требующих улучшения и обеспечения доступности инфраструктуры, необходимой для развития атомной энергетики Казахстана". — сказал Жандос Нурмаганбетов.

Миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры позволяют представителям государств — членов МАГАТЭ проводить углубленные дискуссии с международными экспертами об опыте и передовой практике в разных странах.

Выполнение любой из рекомендаций команды миссии INIR остается на усмотрение государства-члена, запрашивающего миссию.

Ожидается, что результаты миссии INIR помогут государству-члену разработать план действий по восполнению любых пробелов, что в свою очередь, будет способствовать развитию национальной ядерной инфраструктуры.

Последующие миссии INIR оценивают выполнение рекомендаций и предложений, представленных в ходе основной миссии. Никаких дальнейших рекомендаций не даётся.