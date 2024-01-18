МАЭК потратит миллионы на мониторинг шор Караколь

ТОО "МАЭК" объявил конкурс на услуги организаций по защите окружающей среды, мониторинг животного и растительного мира шор Каракол, передает BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок РК, Сумма средств, выделенных на мониторинг животного и растительного мира озера Караколь, составила 2,8 млн тенге.

Организатором конкурса является управление финансов Мангистауской области, заказчиком выступает ТОО "МАЭК". Срок окончания приема заявок – 1 февраля 2024 года.

Согласно технической спецификации, поставщик должен:

- провести комплексные наблюдения и изучить состояние природных компонентов на территории шор Караколь;

- провести учет численности, изучить биологию и экологию основных видов птиц водно-болотного комплекса в различные сезоны года;

- провести таксономический анализ орнитофауны в различные сезоны года;

- определить видовой состав, численность грызунов, шакалов, выявить экологическую нишу в экосистеме озера Караколь;

- провести таксономический анализ флоры территории шор Караколь;

- разработать научно-обоснованные рекомендации по режиму охраны и использованию озера Караколь в ограниченных хозяйственных целях.

"Во время проведения мониторинга состояния животного и растительного мира шор Караколь Поставщик должен согласовать пребывание на территории шор Караколь с администрацией государственного Устюртского заповедника", - говорится в технической спецификации конкурсной документации.

Озеро Шор Караколь является местом отдыха для перелетной стаи фламинго. В 1986 году озеро Караколь приобрело статус особо охраняемой территории и вошла в состав Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника. Площадь водной поверхности Шор Караколь, а это порядка 3773 га., благоприятна для более 188 видов птиц, занесенных в Красную книгу.