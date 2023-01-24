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  • Лжесотрудница акимата обманула жамбылцев на восемь миллионов тенге
freepik.com Сегодня, 15:19
326
Сегодня, 15:19
326
Фото: freepik.com

Лжесотрудница акимата обманула жамбылцев на восемь миллионов тенге

В Сарысуском районе задержали мошенницу, выдававшую себя за сотрудницу акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В районный отдел полиции обратились сразу несколько жителей Жанатаса, которые стали жертвами мошенничества. По их словам, некая женщина представилась сотрудницей акимата и заверила, что поможет им приобрести жилье по низкой цене в районном центре.  

"Женщина мошенническим путем завладела денежными средствами 13 потерпевших в размере более восьми миллионов тенге. По данному факту начато досудебное расследование по пункту четыре части третьей статьи 190 УК РК “Мошенничество”. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении. 

Отметим, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана безработная 54-летняя жительница города.

В настоящее время подозреваемая полностью признала свою вину и водворена в ИВС.

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#мошенница #Жанатас #жилье
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:19
326
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