Лжесотрудница акимата обманула жамбылцев на восемь миллионов тенге

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В Сарысуском районе задержали мошенницу, выдававшую себя за сотрудницу акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В районный отдел полиции обратились сразу несколько жителей Жанатаса, которые стали жертвами мошенничества. По их словам, некая женщина представилась сотрудницей акимата и заверила, что поможет им приобрести жилье по низкой цене в районном центре.

"Женщина мошенническим путем завладела денежными средствами 13 потерпевших в размере более восьми миллионов тенге. По данному факту начато досудебное расследование по пункту четыре части третьей статьи 190 УК РК “Мошенничество”. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Отметим, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана безработная 54-летняя жительница города.

В настоящее время подозреваемая полностью признала свою вину и водворена в ИВС.