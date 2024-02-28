Лжепожарный обманул управляющего хостелом в Шымкенте
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В Шымкенте мошенник представился пожарным и выманил деньги у управляющего хостелом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили полицейские, к ним обратился управляющий хостелом и рассказал, что стал жертвой мошенника.
Стражи порядка выяснили, что 27-летний житель Шу пару раз останавливался в этом месте размещения. Узнав номер администратора предприятия, он позвонил управляющему и представился работником противопожарной службы. Мошенник заявил, что здание не отвечает требованиям безопасности, но он может продлить соответствующий сертификат за 58 тысяч тенге.
Мужчина перевел деньги, а позже понял, что его обманули.
В настоящее время лжепожарный задержан. Уголовное дело с обвинительным актом полицейские направили в суд.
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