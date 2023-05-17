Лжеполицейские предлагали покровительство массажному салону в Алматы

Фото: polisia.kz

За сотрудников органов внутренних дел себя выдавали двое граждан, один из которых уже был судим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, злоумышленники, представляясь сотрудниками полиции и, угрожая привлечением к ответственности, неоднократно получали деньги за покровительство в сфере оказания массажных услуг.

"Подозреваемые дали признательные показания. Их действия квалифицированы по части 2 статьи 190 УК РК. В порядке статьи 128 УПК фигуранты водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полноты и объективности расследования", – сообщил начальник управления собственной безопасности департамента полиции города Алматы Ерик Жумабай.

Уточняется, что иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.