Лжеполицейские грабили жителей Актобе

Лженаркоборцы задержаны в Актобе. Двое парней представлялись сотрудниками полиции и совершали грабежи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На улице города они останавливали одиноко идущих молодых людей и под видом оперуполномоченных по противодействию наркопреступности обвиняли их в закладке наркотиков.

У одного потерпевшего отобрали беспроводные наушники стоимостью 140 тысяч тенге, а у другого – мобильный телефон.

Подозреваемые задержаны. По факту грабежа проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.