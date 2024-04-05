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Лжеполицейские грабили жителей Актобе

Сегодня, 17:47
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polisia.kz Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: polisia.kz

Лженаркоборцы задержаны в Актобе. Двое парней представлялись сотрудниками полиции и совершали грабежи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На улице города они останавливали одиноко идущих молодых людей и под видом оперуполномоченных по противодействию наркопреступности обвиняли их в закладке наркотиков.

У одного потерпевшего отобрали беспроводные наушники стоимостью 140 тысяч тенге, а у другого – мобильный телефон.

Подозреваемые задержаны. По факту грабежа проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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