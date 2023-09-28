Лжеполицейские грабили прохожих в Алматы

Двое мужчин, представляясь сотрудниками полиции, грабили прохожих в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемые – гражданин А., 1996 года рождения, и гражданин Г., 2003 года рождения, останавливали молодых людей, представлялись сотрудниками полиции, показывали поддельное служебное удостоверение и убеждали, что они задержаны по подозрению в совершении наркопреступления. Далее вымогали деньги, а в случае отказа, угрожая газовым пистолетом, отбирали телефоны и наличность", – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.