Лжеполицейские грабили прохожих в Алматы
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Двое мужчин, представляясь сотрудниками полиции, грабили прохожих в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Подозреваемые – гражданин А., 1996 года рождения, и гражданин Г., 2003 года рождения, останавливали молодых людей, представлялись сотрудниками полиции, показывали поддельное служебное удостоверение и убеждали, что они задержаны по подозрению в совершении наркопреступления. Далее вымогали деньги, а в случае отказа, угрожая газовым пистолетом, отбирали телефоны и наличность", – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
Следствие устанавливает причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других районах города.
Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания
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