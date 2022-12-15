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Лже-сотрудник Антикора обманул кызылординца на 500 тысяч тенге Сегодня, 17:34
499
Сегодня, 17:34
499

Лже-сотрудник Антикора обманул кызылординца на 500 тысяч тенге

В Кызылорде задержали мужчину, представлявшегося сотрудником Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.kz.

"13 декабря департаментом по противодействию коррупции по Кызылординской области совместно с департаментом собственной безопасности Агентства изобличен гражданин "Ж." 1988 года рождения, который, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, путём обмана и злоупотреблением доверием жителя города под предлогом трудоустройства в Антикоррупционную службу завладел его денежными средствами в сумме 500 000 тенге", - сообщили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В случае наличия информации по аналогичным фактам казахстанцев просят обращаться в Антикоррупционную службу по номерам: 1424, +7-778-788-39-30.

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#Антикоррупционная служба #задержание #Кызылорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:34
499
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