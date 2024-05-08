Лже-риэлтора осудили за мошенничество в Костанае
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Лже-риэлтора осудили за мошенничество в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.
Молжигитову судили за мошенничество, совершённое неоднократно.
М. с января по сентябрь 2022 года под видом оказания риэлтерских услуг, не имея реальной возможности и намерений, направленных для выполнения указанных услуг, совершила ряд мошенничеств.
Так, граждане, доверяя М., заключали с ней письменные договора и передавали денежные средства на приобретение недвижимого имущества. Ущерб на сумму более 30 млн тенге получили восемь пострадавших.
Подсудимая вину признала, в содеянном чистосердечно раскаялась и просила не лишать свободы.
Потерпевшие в связи с полным возмещением ущерба от гражданских исков отказались, каких-либо претензий к подсудимой не имеют.
Суд назначил М. наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с посредничеством при купле-продаже и аренде недвижимого имущества, с установлением пробационного контроля.
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