Лже-риэлтора осудили за мошенничество в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Молжигитову судили за мошенничество, совершённое неоднократно.

М. с января по сентябрь 2022 года под видом оказания риэлтерских услуг, не имея реальной возможности и намерений, направленных для выполнения указанных услуг, совершила ряд мошенничеств.

Так, граждане, доверяя М., заключали с ней письменные договора и передавали денежные средства на приобретение недвижимого имущества. Ущерб на сумму более 30 млн тенге получили восемь пострадавших.

Подсудимая вину признала, в содеянном чистосердечно раскаялась и просила не лишать свободы.

Потерпевшие в связи с полным возмещением ущерба от гражданских исков отказались, каких-либо претензий к подсудимой не имеют.

Суд назначил М. наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с посредничеством при купле-продаже и аренде недвижимого имущества, с установлением пробационного контроля.