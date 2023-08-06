Люди застряли на колесе обозрения в центральном парке Караганды
Сегодня, 02:16
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Сегодня, 02:16Сегодня, 02:16
105Фото: Karaganda
Из-за аварии на электросетях в Центральном парке Караганды остановилось колесо обозрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информационное агентство "Вечерняя Караганда".
Люди застряли в кабинках и работникам пришлось крутить колесо руками, чтобы спустить всех на землю, отмечает издание.
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"Мы с внучкой сегодня там были. Слава Богу, мы проехали нормально, но если честно, молилась, чтобы все хорошо прошло", — говорится в одном из комментариев.
Остановка колеса обозрения произошла из-за аварии на линиях электропередач, сообщает ekaraganda.kz со ссылкой на ТОО "Караганда Жарык". Из-за технологического нарушения без электричества остались жители нескольких улиц.
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