"Люди в панике ложились на землю". Теракт у здания суда произошёл в Стамбуле

Несколько человек, в том числе трое полицейских, получили ранения в результате стрельбы у здания дворца правосудия в районе Чаглаян. Об этом сообщил ТАСС, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 6 февраля. Двое лиц открыли огонь у входа в суд. Здание оцепила полиция, входы и выходы были закрыты, приняты повышенные меры безопасности. На место стянуто большое количество правоохранителей.

Сообщается, что после выстрелов среди находившихся у здания людей началась паника. Многие начали убегать, некоторые легли на землю.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что стрельба у здания дворца правосудия в стамбульском районе Чаглаян является террористическим актом.

"Сегодня была предпринята попытка совершить теракт на контрольно-пропускном пункте у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Установлено, что ликвидированные нападавшие с инициалами Э. Е. и П. Б. являются членами террористической организации РНОП-Ф ("Революционная народно-освободительная партия — фронт"). Террористы, предпринявшие попытку нападения, были нейтрализованы. Шесть человек, в том числе три сотрудника полиции, получили ранения", — написал он в соцсети X.

На место инцидента прибыл генпрокурор Стамбула. Власти начали расследование произошедшего.