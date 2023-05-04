Люди страдают, а скот гибнет из-за атак мошек в Туркестанской области

Фото: otyrar.kz

Местным жителям приходится закрывать лица и носить плотную одежду, чтобы защитить себя от кровососов. Беззащитны перед вредителями животные, которым гнус залепляет глаза и нос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

На улицу жители Отырарского района Туркестанской области стараются лишний раз не выходить, а если нужно, надевать москитные маски, иначе можно получить болезненные укусы. Сельчан терроризируют мошки, которые кусают людей до крови. Особенно страдают дети и пенсионеры.

"Мы детей вообще на улицу не выпускаем, потому что мошки облепляют лицо, глаза. А в детский сад вообще сейчас не водим. В машине, несмотря на то, что сейчас жарко, едем с закрытыми окнами. Мы замучились уже", - рассказывает местный житель Кемалхан Оскенбаев.

От вредителей страдают и животные, от болезненных укусов начал гибнуть молодняк — цыплята, жеребята и телята.

"На пастбищах молодой скот гибнет. После укусов мошек, на месте укуса появляются черви, они живьем съедают скотину. Даже люди в больницу попадают", жалуется житель Отырарского района Жумабай Сапарбаев.

От нашествия насекомых, сетуют сельчане, они страдают каждый год. Но в этот раз летающих вредителей слишком много. Бороться с насекомыми пытаются в акимате. На борьбу с крылатыми насекомыми в этом году из бюджета выделили 640 миллиона тенге.

Дезинфекционные работы проводятся в местах массового распространения. Однако специалисты говорят, что полностью уничтожить вредителей невозможно. Но в следующем году их должно быть меньше.

"Вчера и позавчера у нас была ветреная погода. Количество мошкары резко снизилось. Но, сегодня они снова появились. Сейчас биологическая обработка ведется у нас во всех селах. Работа будет продолжаться пока мы не истребим всех мошек. Что касается заболеваемости среди населения от укусов, такой информации нам не поступало", - говорит заместитель акима Отырарского района Ержан Оралбай.

Справиться с мошками в регионе не могут уже почти месяц. По словам сельчан, ежегодные нашествия насекомых начались после строительства крупного водоёма, который расположен неподалеку от населенного пункта.

Ученые говорят, травить вредителей нужно на стадии личинок, в водоеме, тогда их количество должно снизиться. Ну, а пока сельчане стараются не выходить из дома и подсчитывают убытки от умершего скота. И надеются что в следующем году, насекомых будет меньше.