Люди с инвалидностью могут покупать билеты на поезда, не посещая кассу, в Казахстане

Фото: railways.kz

Люди с ограниченными возможностями могут купить железнодорожные билеты, не выходя из дома. Как это сделать, сообщили в компании "Қазақстан темір жолы", передаёт BaigeNews.kz.

Электронный билет можно приобрести на сайте bilet.railways.kz. Для оформления пассажиру необходимо зарегистрироваться, указав паспортные данные, ИИН, номер справки об инвалидности и шестизначный код социального ID, полученный в еGov mobile.

"Проверка оснований для покупки льготного билета производится автоматически. После верификации данных в режиме онлайн система продажи позволит применить льготную скидку на выбранное место. Для людей с особыми потребностями предусмотрена 50-процентная скидка от стоимости билета на проезд по социально-значимым маршрутам, 70-процентная льгота - по коммерческим маршрутам Тальго в специализированные купе (для пассажира с особыми потребностями и сопровождающего лица)", - сообщили в нацкомпании.

Для упрощения процедуры оформления льготных проездных документов КТЖ ведёт работу по интеграции с автоматизированной информационной системой "Социальная помощь" Минтруда. После чего пассажир сможет оформлять льготные билеты, предъявив только ИИН.

В парке АО "Пассажирские перевозки" 80 вагонов с купе, отвечающих потребностям особых пассажиров. Из них 20 вагонов Тальго.

"К 2025 году по социально-значимым маршрутам планируется полностью обеспечить вагонами для маломобильных лиц, в составе коммерческих поездов - порядка 90 процентов. До конца 2023 года в 13 вагонах переоборудуют по одному купе для перевозки людей с инвалидностью. До 2030 года планируется приобрести 46 вагонов с купе для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями", - заявили в компании.

За первый квартал люди с ограниченными возможностями приобрели свыше 100 тысяч льготных билетов на пассажирские поезда.