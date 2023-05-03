Люди должны понимать, что законы могут быть незаконными - Джохар Утебеков

Фото: facebook Джохар Утебеков

В интервью BaigeNews.kz адвокат Джохар Утебеков разъяснил, в каких случаях гражданам нужно обращаться в Конституционный суд.

"Конституционный суд – один из символов "Жана Казахстан". Власти его активно рекламируют, продвигают. Но это не панацея. Появление Конституционного суда не означает, что у нас теперь все права и свободы граждан будут соблюдаться. Мгновенно ничего не произойдет", - заявил он.

При этом юрист отметил, что Конституционный суд – важный элемент правового государства, который будет носить скорее профилактический характер.

"Раньше ты приходил в суд и говорил: Ребята, ваше решение не соответствует Конституции. В таком случае судьи сами решали, подавать ли обращение в Конституционный суд. Конечно, они всегда отказывали. А теперь судья тысячу раз задумается. Если я говорю: Это дело – потенциальный объект для обращения в Конституционный суд. Тогда он подумает, стоит ли ему принимать это решение", - пояснил он.

Утебеков подчеркнул, что главное, у казахстанцев теперь появится конституционно- правовое мышление.

"Люди должны понимать, что законы могут быть незаконными. Судья больше не может прятаться за законами. (...) Я думаю, вырастет уважение к Конституции", - добавил адвокат.

Также он простым языком объяснил, в каких случаях нужно обращаться в Конституционный суд

"Если вы судились с государством о том, что вам полагается какая-то пенсия, и вы проиграли. Это не означает, что вы можете пойти в Конституционный суд и оспорить это решение. Конституционный суд не разбирает дела по существу. Он не решает, кто прав, кто виноват. Конституционный суд – это суд узкоюридический. Он не разбирает вопросы факта, только вопросы права. Он говорит: вот эта норма закона соответствует Конституции или нет. Если упростить: он решает, насколько закон справедлив и соответствует Конституции с точки зрения справедливости", - сказал Утебеков.

Напомним, Конституционный суд заработал в Казахстане с 1 января. Недавно Джохар Утебеков сообщил, что выиграл первое уголовное дело.