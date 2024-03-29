Лётчики эвакуировали более 200 человек из районов стихийного бедствия

В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

"Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В микрорайоне "Заречный-3" г. Актобе к противопаводковым мероприятиям привлечены 12 военнослужащих войсковой части 20709. Задействовано два КамАЗа высокой проходимости. Экипажами вертолетов Ми-17 и Ми-171Ш столичной авиабазы осуществлена эвакуация людей, находившихся на зимовках в радиусе 100 км от г. Аркалыка Костанайской области. В эвакуационный пункт с. Амангельды доставлено 39 человек, в том числе 17 детей", - говорится в сообщении.

Пилоты Военного института Сил воздушной обороны задействованы в спасении сельчан в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. С зимовок актюбинского региона в п. Ойыл экипаж вертолета Ми-8 эвакуировал 74 человека. Из п. Коржын в п. Каратобе Западно-Казахстанской области доставлено 100 сельчан. Им оказана необходимая помощь.

"К очистке ливневой канализации г. Акколь, Акмолинской области привлечено 20 военнослужащих войсковой части 55209. По обращению акима Восточно-Казахстанской области в с. Боран, Курчумского района из г. Аягоз направлено 11 военнослужащих войсковой части 02352. Здесь в результате затора льда на реке Кара Ертис наблюдается резкое повышение уровня воды. Для проведения противопаводковых мероприятий выделено четыре автомобиля-вездехода, в том числе грузовые КамАЗы", - добавили в ведомстве.

Мероприятия по предотвращению угрозы затопления и спасению местного населения продолжаются. Всего от Вооруженных сил задействовано свыше 330 военнослужащих и 15 единиц военной техники и авиации.