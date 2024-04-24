Лукашенко сказал, когда уйдёт на покой
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Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания сказал, когда уйдёт на покой, передаёт BaigeNews.kz.
"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Всё". И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью", - заявил президент Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что должность председателя ВНС для него не "спасательный круг".
"Если бы за меня не проголосовали сейчас или потом, я бы уже успокоился (не очень это приятно было бы, конечно, но а кому приятно?) и думал, что все-таки 30 лет - это немало. И мы с вами за это время немало сделали. Пусть те, кто придёт на смену нам, сделает больше. Но это ваша воля и ваше решение, и вам за него нести ответственность. Это ваш выбор. Я не цепляюсь за эту должность (ни за одну, ни за вторую), я просто хочу, чтобы было хорошо", - сказал белорусский лидер.
Он также упомянул о том, что не имеет сбережений за рубежом.
"Запомните: всякие разговоры о том, что я или мои дети пользуются чем-то (благами от государства, за государственный бюджет) или я кого-то крышую и кому-то помогаю, а они мне где-то что-то дают или готовы дать, или мои деньги не то в арабских странах, не то еще где-то - чепуха полная. Сегодня невозможно это спрятать. Поэтому я всегда говорю: "Знаете, где мои "миллиарды" спрятаны? Забирайте. Хотите - дам расписку". Никому не верьте. Я никогда не был ворюгой, не позволю себе и своим детям", - сказал президент.
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