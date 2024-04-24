Лукашенко сказал, когда уйдёт на покой

Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания сказал, когда уйдёт на покой, передаёт BaigeNews.kz.

"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Всё". И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что должность председателя ВНС для него не "спасательный круг".

"Если бы за меня не проголосовали сейчас или потом, я бы уже успокоился (не очень это приятно было бы, конечно, но а кому приятно?) и думал, что все-таки 30 лет - это немало. И мы с вами за это время немало сделали. Пусть те, кто придёт на смену нам, сделает больше. Но это ваша воля и ваше решение, и вам за него нести ответственность. Это ваш выбор. Я не цепляюсь за эту должность (ни за одну, ни за вторую), я просто хочу, чтобы было хорошо", - сказал белорусский лидер.

Он также упомянул о том, что не имеет сбережений за рубежом.