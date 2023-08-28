Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область

В Казахстане продолжается массовая уборка урожая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой министерство сельского хозяйства РК.

По информации ведомства, к сегодняшнему дню казахтанскими аграриями убрано 17,6% от плана, а именно – три миллиона гектаров зерновых. При этом лучшую урожайность демонстрирует Туркестанская область, собирая 18 центнеров с гектара.

Отмечается, что намолочено 30,9 тысячи тонн масличных культур с урожайностью 7,1 центнера с гектара. Собрано 511,6 тысячи тонн картофеля, 1,6 миллиона тонн овощей и 2,6 миллиона тонн бахчевых.

Уборочная техника готова на 100 процентов. В распоряжении аграриев 149 900 тракторов, 38 600 зерноуборочных комбайнов, 13 500 жаток и 140 300 единиц другой техники.

Из 426 тысяч тонн льготного дизтоплива, предназначенного на уборочную кампанию, отгружен 31 процент - 132,5 тысячи тонн.

В этом году по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ составила 140 миллиардов тенге. Средства полностью освоены.

Через продкорпорацию было направлено на форвардный закуп сельхозпродукции 21,2 миллиарда тенге, еще около 60 миллиардов тенге - на товарное кредитование для реализации и последующего финансирования весенне-полевых работ в объеме 528 тысяч тонн.