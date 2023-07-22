"Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане

Фото: пресс-служба МИОР РК

В Казахстане присуждается премия в номинациях "Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст". Об этом заявил министр информации и общественнего развития Дархан Кыдырали на I Международном форуме медиа и туризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В роли организатора выступил фонд "Тюркоязычных журналистов".

"Известно, что сейчас в мировых медиа начался период пост-реальности, эпоха искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что информационная сфера должна соответствовать требованиям новой эпохи и переходить к новому качеству. Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", впервые принятом среди стран СНГ, урегулирует эту потребность и восполнит пробел", — сказал министр.

Также Дархан Кыдырали отметил, что ведется определенная работа по развитию креативной индустрии в Казахстане.

"В сентябре мы планируем совместить Astana Media Week, New Media Forum и телевизионную премию "Urker". В этом году на национальной премии "Urker" мы добавим две новые номинации: лучший youtube канал и лучший подкаст. Мы считаем, что это придаст импульс развитию отрасли и сблизит тюркский мир", — сказал министр.

Напомним, что предстоящие Astana Media Week, New Media форумы, а также Национальная премия в области печатной, радио, интернет журналистики "Urker-2023" состоятся уже этой осенью в Астане.