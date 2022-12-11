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Лучших охотников с беркутом, ястребом и соколом определили на "Қансонар-2022" в Зеренде
В Акмолинской области состоялся традиционный международный турнир среди мастеров охоты с ловчими птицами "Қансонар-2022". Престижные соревнования собрали құсбегі из Турции, России, Кыргызстана и семи областей Казахстана. В этом году событие отличает беспрецедентное количество участников – порядка 60-ти, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Қансонар" в Акмолинской области по традиции посвящают памяти именитого беркутчи Масипа Батырханулы и проводят в преддверии Дня Независимости государства. И если изначально состязание организовывали на возвышенной местности Кокшетау, в последние четыре года – курорта Бурабай, то этой зимой выбрали живописное местечко под Зерендой – около горнолыжной базы Електы.
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К слову, если на юге страны соревнования с ловчими птицами проводят, в основном, летом, то в Акмолинской области это именно қансонар – как в древности, когда предки выходили на охоту с первым снегом.
Соревнования проводились в три этапа, судьи оценивали внешний вид птицы и беркутчи, далее – свободный полёт пернатых, их умение вернуться к руке по призыву своего құсбегі. Третий тур – шырға тарту, то есть охоту птицы на приманку. Конкурсы призваны задействовать и оценить мастерство как крылатых хищников, так и их хозяев.
Отмечается, что среди пернатых участников преобладали беркуты.
В состав судейской коллегии вошли представители Комитета по национальным видам спорта и опытных экспертов из разных регионов страны.
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"На этот турнир мы ждали 30-40 участников, а заехали около 60-ти. То есть можно смело говорить о том, что интерес к этому виду национального спорта повышается. Отрадно видеть, что он привлекает всё больше молодёжи, и задача организаторов – стимулировать юных казахстанцев. Если заглянуть в историю проведения фестиваля, победителей награждали дипломами, котрые подписывал сын знаменитого беркутчи, Беркутбай Масипулы. На сегодня же, благодаря поддержке руководства области, вручается специальная золотая медаль Масипа Батырханулы", – пояснил председатель Ассоциации индустрии туризма и отдыха Акмолинской области и президент областной Федерации "Қансонар" Шынарбек Батырханов.
К слову, он – внук знаменитого беркутчи.
Лучшим мастером охоты с беркутом судьи признали Сейтжана Аяна из Алматинской области, вторым стал опять же алматинец Есентай Сұлтансері, на третьем месте – карагандинец Бердібек Сьез.
В состязаниях "Охота с ястребом" победителем объявлен Баятбай Ермұхан из Алматинской области, на второй строчке расположился также алматинец Сейтжан Алмаз, третье место завоевал Серікбекұлы Ерасыл из столицы.
В охоте с соколом победил карагандинец Танат Оспанкулов, далее идёт Валихан Шыңғыс из Акмолинской области, третье место присудили также акмолинцу Кеңес Дархану.
Напомним, турнир, помимо спортивной составляющей, нацелен на возрождение древних традиций предков. К слову, среди высоких зарубежных гостей в истории фестиваля – и арабские шейхи. Именно они в своё время по достоинству оценили уровень подготовки казахских құсбегі.
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"Радует, что вместе с аксакалами на "Қансонар" приезжает и молодая поросль. Седовласые мастера везут с собой детей и внуков. Арабские шейхи прежде всего рады обилию снега, во-вторых – уровню мастерства в соколиной охоте. Арабы сами высоко держат такое направление, это для них элитная сфера деятельности", – отметил Ш.Батырханов.
Из года в год на территории проведения турнира разворачивается передвижной музей, его экспозиции повествуют историю развития древнего промысла кочевников.
Шынарбек Батырханов – внук гениального беркутчи Масипа Батырханова, который жил именно в северном Казахстане, в местечке Ботай. В 30-е годы прошлого столетия именно он, благодаря своей птице, спасал от голодомора целые аулы. Увлечённость охотой была настолько сильна, что своего старшего сына он назвал Беркутбаем.
"Когда началась Великая Отечественная война, и все уходили защищать родину, среди них оказался и сын Масипа Батырханулы Беркутбай Масипулы. Понимая, что сын ушёл на кровопролитную войну, аксакал, несмотря на свой преклонный возраст, вновь берёт птицу и начинает охотиться. Тот вернулся живым, с наградами. А самого тыловика-беркутчи удостоили знаком по линии Совнархоза "Отличник народного промысла СССР". Это весьма высокая награда, в Казахстане он оказался её единственным обладателем. Также Масипу Батырханулы медаль "За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов", – с гордостью говорит президент федерации.
Масип-ата был крупным заготовителем пушнины, держал специально обученных тазы. Уходил на охоту верхом на лошади, зимой – на санях. Между тем, пушнину дорого оценивали за рубежом. Супруги не просто занимались охотой и реализацией продукции, но наладили, выражаясь современным языком, замкнутый цикл производства.
"Нас часто возили в дом деда, и тогда мы видели, как на одной стене висели шкуры из красных лис, на другой – степных волков. А мастерица-бабушка шила из шкур элегантные женские и мужские чапаны – ішік, также красивые национальные головные уборы – тымақ", – вспоминает Шынарбек Батырханов.
К слову, двери дома Масипа Батырхаулы были всегда открыты для аульчан: люди стекались сюда за советом мудрого старейшины. В его многодетной семье воспитывались не только родные, но и приёмные ребятишки. По воле судьбы и по разным обстоятельствам – гонения, репрессии – они остались сиротами.
С именем легендарного беркутчи связана история о том, как он прощался со своим беркутом.
"Дед скончался в 83, для прошлого столетия, да и нынешнего, он долгожитель. По традиции беркутчи, достигая преклонного возраста и уходя на покой, никогда не отдают свою птицу в чужие руки. Даже родным, они отпускают её на волю. Когда зрение стало подводить и уже не оставалось сил охотиться, старец вывез свою птицу на кокшетауские горы. Обученный охоте беркут долго не понимал, что происходит. Он трижды взмывал в небо и возвращался к руке. И только на четвёртый раз навсегда попрощался с хозяином...", – рассказал собеседник.
У Шынарбека Батырханова солидный опыт работы в индустрии туризма и отдыха. Под его руководством в богатой курортами Акмолинской области возрождалось множество фестивалей, слётов, парусных регат. Как и "Қансонар" они начинались с небольшого масштаба и со временем превращались в международные, амбициозные проекты.
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